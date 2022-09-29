Міжнародна федерація джиу-джитсу несподівано допустила представників РФ до стартів

Міжнародна федерація джиу-джитсу (JJIF) несподівано висловила підтримку представникам Росії.
Щодо статусу представників РФ на своїх змаганнях пресслужба JJIF випустила спеціальний реліз.
Зокрема, у ньому сказано:
- JJIF жалкує про війну, яка йде в Україні, та JJIF повністю солідарна з українським народом та Українською федерацією джиу-джитсу (Асоціація джиу-джитсу України). JJIF зобов’язується всіляко допомагати Асоціації джиу-джитсу України в їх участі у спортивних заходах JJIF.
- Спортсмени, персонал, тренери та офіційні представники з Росії будуть допущені до участі лише у нейтральному статусі. Забороняється демонстрація будь-де національної символіки, а також виконання російського гімну. JJIF найближчим часом випустить регламент, який докладно описує участь російської федерації у спортивних заходах під егідою організації.
- JJIF та організатори будь-якого спортивного заходу будуть ставитись до всіх спортсменів однаково і робити все можливе для проведення чесних і безпечних змагань. Наша організація не зазнає порушень спортивного принципу та етики джиу-джитсу.