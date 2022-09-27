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Наставник збірної Шотландії заявив про вірус у команді перед поєдинком з Україною

Декілька гравців захворіли перед поєдинком з українцями.

Наставник збірної Шотландії заявив про вірус у команді перед поєдинком з Україною
Стів Кларк
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк повідомив, що кілька гравців команди захворіли напередодні вирішального матчу Ліги націй проти України.

"Сьогодні вранці на тренуванні не було кількох футболістів. У нашому таборі є якийсь вірус, звичайна хвороба. Двоє наших нападників, Дайкс і Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають з нами до Кракова.

Так, ми маємо певні кадрові проблеми, але ми також маємо рішучість зіграти з Україною і закінчити справу в групі Ліги націй", – цитує керманича "Тартанової армії" пресслужба УАФ.

Матч Україна – Шотландія відбудеться сьогодні у Кракові на стадіоні "Краковія" та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Додамо, що на матчі очікується аншлаг (стадіон вміщує трохи більше 15 000 глядачів). Шотландську команду підтримуватиме близько 3000 уболівальників.

Для завоювання першого місця у групі В1 Україні потрібна перемога.

Фото: УАФ/Гливинський

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