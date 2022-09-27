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Два суперники України у відборі на ЧС-2022 виграли свої групи Ліги націй та підвищуються у класі

Збірні Боснії та Казахстану успішно відіграли сезон-2021/2022 ЛН.

Два суперники України у відборі на ЧС-2022 виграли свої групи Ліги націй та підвищуються у класі
Фінляндія - Боснія та Герцеговина
Фото: SPL

За підсумками шести турів Ліги націй два суперники збірної України з відбору на Чемпіонат світу-2022 стали переможцями своїх груп і наступного сезону змінять прописки у дивізіонах.

Збірна Боснії та Герцеговини, яка, як і збірна України, виступала в дивізіоні В, стала переможцем квартету 3, і в новому сезоні переходить у найсильніший дивізіон А.

Зазначимо, що Фінляндія, яка грала разом із БіГ, посіла у групі В3 друге місце.

Додамо, що ще один суперник українців із відбору на ЧС-2022, збірна Казахстану, також із наступного сезону підвищується у класі. Це стало можливим завдяки перемозі казахстанців у групі С3.

Приклад боснійців і казахстанців за зміною прописки в дивізіоні може наслідувати збірна України, якщо сьогодні у Кракові здобуде перемогу над шотландцями.

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