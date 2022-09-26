США дають Україні системи ЗРК NASAMS, – Зеленський (уточнено)
США дають Україні системи ЗРК NASAMS, – Зеленський (уточнено)
Одесу знову атакували БпЛА-камікадзе – є влучання в центр міста
Одесу знову атакували БпЛА-камікадзе – є влучання в центр міста
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Російський ведмідь поранений, – Моравецький очікує посилення агресії росіян в Україні
Російський ведмідь поранений, – Моравецький очікує посилення агресії росіян в Україні
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ППО вполювала чотири літаки ворога
ППО вполювала чотири літаки ворога
ГоловнаСпорт

Одразу двоє гравців збірної України потрапили до символічної збірної туру Ліги націй

На українців чекає фінальна гра.

Одразу двоє гравців збірної України потрапили до символічної збірної туру Ліги націй
Артем Довбик
Фото: EPA/UPG

Після завершення передостаннього п’ятого туру Ліги націй авторитетний портал SofaScore назвав символічну збірну.

До її складу увійшли одразу два українці – Артем Довбик та Данило Ігнатенко.

У матчі проти Вірменії (5:0) Артем зробив дубль і віддав гольову передачу, а Данило став автором одного гола.

Нагадаємо, завтра на стадіоні "Краковія" в польському Кракові команда Олександра Петракова проведе заключний матч групового етапу проти збірної Шотландії.

Для першого місця в групі В1 українцям необхідна перемога.

Старт поєдинку – о 21:45 за Києвом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також