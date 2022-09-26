Одразу двоє гравців збірної України потрапили до символічної збірної туру Ліги націй

Після завершення передостаннього п’ятого туру Ліги націй авторитетний портал SofaScore назвав символічну збірну.
До її складу увійшли одразу два українці – Артем Довбик та Данило Ігнатенко.
У матчі проти Вірменії (5:0) Артем зробив дубль і віддав гольову передачу, а Данило став автором одного гола.
Нагадаємо, завтра на стадіоні "Краковія" в польському Кракові команда Олександра Петракова проведе заключний матч групового етапу проти збірної Шотландії.
Для першого місця в групі В1 українцям необхідна перемога.
Старт поєдинку – о 21:45 за Києвом.