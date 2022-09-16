Після дубля у ворота кіпрського "Аполлона" (3:1) форвард "Дніпра-1" Артем Довбик потрапив не лише у шорт-лист претендентів на звання найкращого гравця другого туру Ліги конференцій, як повідомлялося раніше, але й став номінантом на автора найкращого голу туру. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, на 26-й хвилині Артем холоднокровно розібрався із захисником на лінії воротарського майданчика, подвоївши перевагу своєї команди в рахунку.

Відверто кажучи, українець у цьому епізоді, найімовірніше, перебував в офсайді.

Окрім українця, на цю нагороду претендують: