Після дубля у ворота кіпрського "Аполлона" (3:1) форвард "Дніпра-1" Артем Довбик потрапив не лише у шорт-лист претендентів на звання найкращого гравця другого туру Ліги конференцій, як повідомлялося раніше, але й став номінантом на автора найкращого голу туру. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Нагадаємо, на 26-й хвилині Артем холоднокровно розібрався із захисником на лінії воротарського майданчика, подвоївши перевагу своєї команди в рахунку.
Відверто кажучи, українець у цьому епізоді, найімовірніше, перебував в офсайді.
Окрім українця, на цю нагороду претендують:
- Алекс Баена ("Вільярреал");
- Юсуф Отубанджо ("Пюнік");
- Вадіс Одіджа-Офо ("Гент").
⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe 🔝— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022
Which goal was the best on Matchday 2? 👇@Heineken | #UECLGOTW | #UECL