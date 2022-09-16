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Довбик за тиждень претендує вже на другу винагороду від УЄФА

Артем став номінантом на автора найкращого гола тижня Ліги конференцій.

Довбик за тиждень претендує вже на другу винагороду від УЄФА
Артем Довбик
Фото: СК "Дніпро-1"

Після дубля у ворота кіпрського "Аполлона" (3:1) форвард "Дніпра-1" Артем Довбик потрапив не лише у шорт-лист претендентів на звання найкращого гравця другого туру Ліги конференцій, як повідомлялося раніше, але й став номінантом на автора найкращого голу туру. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, на 26-й хвилині Артем холоднокровно розібрався із захисником на лінії воротарського майданчика, подвоївши перевагу своєї команди в рахунку.

Відверто кажучи, українець у цьому епізоді, найімовірніше, перебував в офсайді.

Окрім українця, на цю нагороду претендують:

  • Алекс Баена ("Вільярреал");
  • Юсуф Отубанджо ("Пюнік");
  • Вадіс Одіджа-Офо ("Гент").
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