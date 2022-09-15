Напередодні у межах другого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" у Варшаві зіграв унічию із "Селтіком" – 1:1.

Крім спортивної складової, матч привернув увагу зухвалою та навіть хамською поведінкою фанів номінальних гостей, які на трибунах Стадіону Війська Польського вивісили нецензурний щодо британської корони банер.

Фото: EPA/UPG

Британські телевізійники навіть були змушені у прямому ефірі вибачитися за демонстрацію образливих банерів лише через кілька днів після того, як Її Величність Королева Єлизавета II померла у віці 96 років.