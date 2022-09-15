Напередодні у межах другого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" у Варшаві зіграв унічию із "Селтіком" – 1:1.
Крім спортивної складової, матч привернув увагу зухвалою та навіть хамською поведінкою фанів номінальних гостей, які на трибунах Стадіону Війська Польського вивісили нецензурний щодо британської корони банер.
Британські телевізійники навіть були змушені у прямому ефірі вибачитися за демонстрацію образливих банерів лише через кілька днів після того, як Її Величність Королева Єлизавета II померла у віці 96 років.