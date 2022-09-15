Розгром
Розгром
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
ГоловнаСпорт

Фани "Селтіка" на матчі проти "Шахтаря" образили британську корону

Фани "кельтів" виявили свою непошану.

Фани "Селтіка" на матчі проти "Шахтаря" образили британську корону
Фото: EPA/UPG

Напередодні у межах другого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" у Варшаві зіграв унічию із "Селтіком" – 1:1.

Крім спортивної складової, матч привернув увагу зухвалою та навіть хамською поведінкою фанів номінальних гостей, які на трибунах Стадіону Війська Польського вивісили нецензурний щодо британської корони банер.

Фото: EPA/UPG

Британські телевізійники навіть були змушені у прямому ефірі вибачитися за демонстрацію образливих банерів лише через кілька днів після того, як Її Величність Королева Єлизавета II померла у віці 96 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також