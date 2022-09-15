Українець Коростильов завоював "бронзу" чемпіонату Європи з кульової стрільби

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби в польському Вроцлаві Павло Коростильов завоював бронзову нагороду зі стрільби з швидкісного пістолета з 25 м.
У фіналі українець поступився французу Клеману Бессаге і німцю Оліверу Гайсу.
ЧЄ зі спортивної стрільби. Швидкісний пістолет 25 м, фінал.
- Клеман Бессаге (Франція) – 30 балів.
- Олівер Гайс (Німеччина) – 29.
- Павло Коростильов (Україна) – 21.
Зазначимо, що це перша медаль для нашої національної команди і загалом третя для України на ЧЄ. Раніше дві нагороди завоювали юніорки, які відзначилися в стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета, дистанція – 25 м.