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Українець Коростильов завоював "бронзу" чемпіонату Європи з кульової стрільби

Це перша медаль для нашої національної команди на цьому турнірі.

Українець Коростильов завоював "бронзу" чемпіонату Європи з кульової стрільби
Павло Коростильов
Фото: НОК України

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби в польському Вроцлаві Павло Коростильов завоював бронзову нагороду зі стрільби з швидкісного пістолета з 25 м.

У фіналі українець поступився французу Клеману Бессаге і німцю Оліверу Гайсу.

ЧЄ зі спортивної стрільби. Швидкісний пістолет 25 м, фінал.

  1. Клеман Бессаге (Франція) – 30 балів.
  2. Олівер Гайс (Німеччина) – 29.
  3. Павло Коростильов (Україна) – 21.

Зазначимо, що це перша медаль для нашої національної команди і загалом третя для України на ЧЄ. Раніше дві нагороди завоювали юніорки, які відзначилися в стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета, дистанція – 25 м.

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