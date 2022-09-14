Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
ГоловнаСпорт

Цуренко помстилася росіянці за Костюк на турнірі WTA у Словенії

Була повалена Катерина Александрова.

Цуренко помстилася росіянці за Костюк на турнірі WTA у Словенії
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

На турнірі WTA 250 у словенському Порторжі Леся Цуренко (№33 WTA) вийшла до чвертьфіналу.

У 1/8 фіналу 33-річна уродженка Володимирця Рівненської області у виснажливому поєдинку обіграла росіянку Катерину Александрову (№23 WTA) – 7:5, 7:6 (7-5).

Матч тривав 2 години і 29 хвилин.

Варто відзначити, що це була четверта очна зустріч для тенісисток. Цуренко виграли всі матчі.

Так українка "помстилася" росіянці за свою співвітчизницю Марту Костюк, яка поступилася Александровій у попередньому раунді турніру – 6:7 (5-7), 7:5, 5:7.

За право зіграти у півфіналі Відкритого чемпіонату Словенії Цуренко посперечається з третьою сіяною, чинною переможницею Wimbledon казахстанською тенісисткою Оленою Рибакіною (№24 WTA).

Матч відбудеться завтра. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також