Цуренко помстилася росіянці за Костюк на турнірі WTA у Словенії

На турнірі WTA 250 у словенському Порторжі Леся Цуренко (№33 WTA) вийшла до чвертьфіналу.

У 1/8 фіналу 33-річна уродженка Володимирця Рівненської області у виснажливому поєдинку обіграла росіянку Катерину Александрову (№23 WTA) – 7:5, 7:6 (7-5).

Матч тривав 2 години і 29 хвилин.

Варто відзначити, що це була четверта очна зустріч для тенісисток. Цуренко виграли всі матчі.

Так українка "помстилася" росіянці за свою співвітчизницю Марту Костюк, яка поступилася Александровій у попередньому раунді турніру – 6:7 (5-7), 7:5, 5:7.

За право зіграти у півфіналі Відкритого чемпіонату Словенії Цуренко посперечається з третьою сіяною, чинною переможницею Wimbledon казахстанською тенісисткою Оленою Рибакіною (№24 WTA).

Матч відбудеться завтра.