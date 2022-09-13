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Мешканцям Росії та Білорусі заборонили участь у Бостонському марафоні

Громадяни цих країн, які не є їх резидентами, зможуть взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Мешканцям Росії та Білорусі заборонили участь у Бостонському марафоні
Фото: baa.org

У понеділок, 12 вересня, офіційно відкрилася реєстрація спортсменів на участь в одному з найстаріших, що проводиться щорічно, і найпрестижніших марафонських забігів у світі – Бостонському марафоні.

Проте спортсмени, які проживають у Росії та Білорусі, не будуть допущені до участі у 127-му Бостонському марафоні, що відбудеться 2023 року, повідомляє пресслужба Бостонської атлетичної асоціації.

Організатори забігу зазначили, що люди, які є громадянами Росії та Білорусі, але не проживають на території цих країн на постійній основі, все ж таки зможуть вийти на старт, але виключно в нейтральному статусі.

Повідомляється, що у марафоні вперше зможуть взяти участь люди, які визначають себе небінарними особами.

2023 року Бостонський марафон пройде 17 квітня.

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