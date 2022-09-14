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Хоменець та Прокопевнюк здобули для збірної України ще дві медалі чемпіонату світу-2022 з боротьби

Є перше "срібло".

Хоменець та Прокопевнюк здобули для збірної України ще дві медалі чемпіонату світу-2022 з боротьби
Олександра Хоменець
Фото: UWW

У столиці Сербії Белграді триває чемпіонат світу з боротьби.

Скарбничка збірної України поповнилася ще двома медалями – срібною та бронзовою.

У ваговій категорії до 55 кг Олександра Хоменець дійшла до фіналу, де поступилася олімпійській чемпіонці Токіо-2020 Маю Мукаїді. Під час сутички українка травмувала гомілкостоп, але вирішила продовжити боротьбу. У підсумку Олександра програла – 0:10.

У ваговій категорії до 62 кг Ілона Прокопевнюк поступилася в 1/4 фіналу майбутній фіналістці Нонокі Озакі.

На шляху до бронзового фіналу Ілона перемогла угорку Анну Хелла Сжел, а у сутичці за "бронзу" здолала представницю Киргизстану Айсулуу Тинибекову – 8:7.

Раніше у Белграді українці здобули дві бронзові медалі: 

Андрій Кулик у категорії до 72 кг і Ярослав Фільчаков у ваговій категорії до 82 кг.

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