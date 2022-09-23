Клуби УПЛ заробили майже 50 млн євро на літніх трансферах

Згідно з даними порталу Transfermarkt, клуби Української прем’єр-ліги заробили у літнє трансферно вікно, яке в Україні закрилося в ніч на 23 вересня, 49,6 млн євро, а витратили на трансфери – 13,8 млн євро.

Отже, чисте позитивне сальдо становить 35,8 млн євро.

Найбільше на трансферах заробив "Шахтар" – 44 млн євро, і більше за всіх витратив – 6,6 млн.

"Динамо" заробило лише 850 000 євро, а витратило 3,2 млн.

"Дніпро-1" продав гравців на 2 млн євро, а купив – на 1 млн.

"Зоря" заробила 2 млн євро, а витратила 750 000.

"Олександрія", "Металіст 1925", "Ворскла", "Львів", "Чорноморець", "Інгулець", "Минай" і "Кривбас" не здійснювали трансфери за гроші.