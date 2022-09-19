Екскерманич "Шахтаря" очолив клуб Англійської прем’єр-ліги

Колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив клуб Англійської прем’єр-ліги "Брайтон", повідомляє пресслужба "чайок".
Італійський фахівець змінив у клубі Гремма Поттера, який пішов "на підвищення" у "Челсі".
We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022
Деталі контракту, такі як термін договору, на даний момент залишаються невідомими.
Після семи турів найпівденніший клуб АПЛ розташувався на четвертому місці у турнірній таблиці.
Нагадаємо, Де Дзербі офіційно покинув "гірників" цього літа.