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Екскерманич "Шахтаря" очолив клуб Англійської прем’єр-ліги

Роберто де Дзербі став головним тренером "Брайтона".

Колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив клуб Англійської прем’єр-ліги "Брайтон", повідомляє пресслужба "чайок".

Італійський фахівець змінив у клубі Гремма Поттера, який пішов "на підвищення" у "Челсі".

Деталі контракту, такі як термін договору, на даний момент залишаються невідомими.

Після семи турів найпівденніший клуб АПЛ розташувався на четвертому місці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, Де Дзербі офіційно покинув "гірників" цього літа.

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