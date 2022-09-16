Конгрес IBU призупинив членство федерацій біатлону Росії та Білорусі

А також усунув біатлоністів РФ та Білорусі від участі у міжнародних змаганнях.

15-й Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який проходить у ці дні в Зальцбурзі (Австрія), прийняв пропозицію Виконавчого комітету організації про призупинення членства російської та білоруської федерацій доти, доки вони не продемонструють свою повну відданість підтримці та просуванню цілей і принципів IBU.

Про це повідомляється у твіттері IBU.

The IBU Congress has also adopted the motion submitted by the Executive Board to suspend the Russian and Belarusian Federations until they demonstrate their full commitment to supporting and promoting the purposes and principles of the IBU.



Yes: 40

No: 1

Abstained: 4

Invalid: 1 pic.twitter.com/f4m0PFrX7h — International Biathlon Union (@biathlonworld) September 16, 2022

За це рішення проголосували 40 представників, один – проти, четверо – утрималися, один голос був недійсним.

Крім того, Конгрес прийняв пропозицію Виконкому підтвердити рішення Виконкому від 1 березня про заборону участі будь-яких російських чи білоруських спортсменів або офіційних осіб у його міжнародних заходах до подальшого повідомлення.

За це рішення проголосували 39 представників, двоє – проти, четверо – утрималися.

The IBU Congress has adopted the motion submitted by the Executive Board to confirm the EB decision dated 01 March 2022 to not allow participation of any Russian or Belarusian athletes or Officials at its International Events until further notice.



Yes: 39

No: 2

Abstained: 5 pic.twitter.com/sjMlgwyM9v — International Biathlon Union (@biathlonworld) September 16, 2022

Нагадаємо, IBU заборонив росіянам і білорусам виступати на Кубку світу під своїм прапором та гімном після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.