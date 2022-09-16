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Конгрес IBU призупинив членство федерацій біатлону Росії та Білорусі

А також усунув біатлоністів РФ та Білорусі від участі у міжнародних змаганнях.

Конгрес IBU призупинив членство федерацій біатлону Росії та Білорусі
Фото: twitter

15-й Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який проходить у ці дні в Зальцбурзі (Австрія), прийняв пропозицію Виконавчого комітету організації про призупинення членства російської та білоруської федерацій доти, доки вони не продемонструють свою повну відданість підтримці та просуванню цілей і принципів IBU. 

Про це повідомляється у твіттері IBU.

За це рішення проголосували 40 представників, один – проти, четверо – утрималися, один голос був недійсним.

Крім того, Конгрес прийняв пропозицію Виконкому підтвердити рішення Виконкому від 1 березня про заборону участі будь-яких російських чи білоруських спортсменів або офіційних осіб у його міжнародних заходах до подальшого повідомлення.

За це рішення проголосували 39 представників, двоє – проти, четверо – утрималися.

Нагадаємо, IBU заборонив росіянам і білорусам виступати на Кубку світу під своїм прапором та гімном після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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