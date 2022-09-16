Українка Грушина-Акобія виграла для України п’яту нагороду на ЧС-2022 з боротьби

У скарбничці – ще одна "бронза".

Українка Аліна Грушина-Акобія, яка виступає у категорії до 57 кг, здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022 з боротьби, що проходить у Белграді.

23-річна уродженка Глобине Полтавської області у втішному фіналі перемогла спортсменку із Азербайджану Жалу Алієву – 10:0.

🤼‍♂️🇺🇦🏆 Українці здобули п’яту нагороду чемпіонату світу з боротьби у Белграді ⚡️



Аліна Грушина-Акобія виборола бронзу у ваговій категорії до 57 кг 🥉



Вітаємо Аліну 💙💛



❗️Нагадаємо, трансляція доступна на XSPORT 📺



📸 UWW#НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Боротьба #Грушина pic.twitter.com/qpJQfcrPX6 — НОК України (@OlympicUA) September 15, 2022

Загалом Україна здобула вже п’ять нагород у Сербії – одну срібну та чотири бронзові.