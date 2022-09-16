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Українка Грушина-Акобія виграла для України п’яту нагороду на ЧС-2022 з боротьби

У скарбничці – ще одна "бронза".

Українка Грушина-Акобія виграла для України п’яту нагороду на ЧС-2022 з боротьби
Аліна Грушина-Акобія
Фото: United World Wrestling

Українка Аліна Грушина-Акобія, яка виступає у категорії до 57 кг, здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022 з боротьби, що проходить у Белграді.

23-річна уродженка Глобине Полтавської області у втішному фіналі перемогла спортсменку із Азербайджану Жалу Алієву – 10:0.

Загалом Україна здобула вже п’ять нагород у Сербії – одну срібну та чотири бронзові.

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