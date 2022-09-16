Збірна України здобула перше "срібло" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Жіноча збірна України у складі Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук здобула "срібло" у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м на чемпіонаті Європи-2022 у польському Вроцлаві.

У фіналі українки поступилися представницям Німеччини – 14:16.

Додамо, що для Анастасії це вже друга медаль на цьому турнірі. До цього вона в парі з Володимиром Пастернаком стали чемпіонами в змаганнях змішаних команд у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.

Це вже п’ятий комплект медалей нашої збірної на чемпіонаті Європи-2022 з кульової стрільби – одна золота, одна срібна і три бронзові.