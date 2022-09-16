СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Розгром
Розгром
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ГоловнаСпорт

Збірна України здобула перше "срібло" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Відзначилася жіноча команда у стрільбі з малокаліберного пістолета.

Збірна України здобула перше "срібло" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Фото: ISSF

Жіноча збірна України у складі Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук здобула "срібло" у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м на чемпіонаті Європи-2022 у польському Вроцлаві.

У фіналі українки поступилися представницям Німеччини – 14:16.

Додамо, що для Анастасії це вже друга медаль на цьому турнірі. До цього вона в парі з Володимиром Пастернаком стали чемпіонами в змаганнях змішаних команд у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.

Це вже п’ятий комплект медалей нашої збірної на чемпіонаті Європи-2022 з кульової стрільби – одна золота, одна срібна і три бронзові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також