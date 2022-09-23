Збірна України може записати цей турнір собі до активу.

Поступившись у 1/8 фіналу збірній Польщі (86:94), збірна України посіла у підсумку 11-те місце на Євробаскеті-2022.

Нагадаємо, чемпіоном Європи стала збірна Іспанії, яка у фінальному матчі обіграла Францію – 88:76.

По завершенню турніру FIBA на своєму офіційному YouTube-каналі представила десятку кращих моментів чемпіонату Європи.

До головних хайлайтів турніру увійшов алейуп у виконанні українців – атакуючого захисника Святослава Михайлюка та форварда Івана Ткаченка.

Ефектна атака українців відбулася в межах третього туру в Мілані проти господарів паркету – італійців. Нагадаємо, той матч Україна виграла – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16). Цією перемогою збірна України забезпечила собі місце в плей-оф чемпіонату Європи.