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Збірна України з академічного веслування виборола друге "золото" на чемпіонаті світу-2022

Обидві золоті медалі – в активі наших парагребців.

Збірна України з академічного веслування виборола друге "золото" на чемпіонаті світу-2022
Роман Полянський
Фото: facebook

З 18 до 25 вересня у чеському Рачиці пройшов чемпіонат світу з академічного веслування.

В останній день змагань скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами. І обидві принесли паралімпійці.

У змаганнях чоловічих одиночок на дистанції 2000 м титул чемпіона світу завоював дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський.

Головним суперником у фіналі для Романа був чемпіон Європи цього року – італієць Джакомо Періні, який три чверті дистанції перебував на першій сходинці. Але на останніх 500 м Роман зробив таке прискорення, що Джакомо не зміг його перегнати.

Останню медаль чемпіонату для нашої збірної виборола Ганна Шеремет. Вона фінішувала третьою у жіночих одиночках.

Раніше парагребці Світлана Богуславська та Ярослав Коюда принесли Україні перше "золото" на турнірі. Спортсмени перемогли у змаганнях змішаних парних двійок.

Загалом на ЧС-2022 збірна України виграла сім медалей, шість із яких принесли паралімпійці: дві золоті та п’ять бронзових.

Єдину "бронзу" у відкритій категорії здобули Станіслав Ковальов та Ігор Хмара (двійка парна, легка вага).

Зазначимо, що в заїздах взяли участь 900 спортсменів із 65 країн, і це рекорд – ніколи так багато веслярів не збиралося на головному світовому форумі. Всього було розіграно 29 комплектів нагород, з них 14 – в олімпійських дисциплінах.

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