Збірна України з академічного веслування виборола друге "золото" на чемпіонаті світу-2022

З 18 до 25 вересня у чеському Рачиці пройшов чемпіонат світу з академічного веслування.

В останній день змагань скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами. І обидві принесли паралімпійці.

У змаганнях чоловічих одиночок на дистанції 2000 м титул чемпіона світу завоював дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський.

Головним суперником у фіналі для Романа був чемпіон Європи цього року – італієць Джакомо Періні, який три чверті дистанції перебував на першій сходинці. Але на останніх 500 м Роман зробив таке прискорення, що Джакомо не зміг його перегнати.

🚩 A-FINAL PR1 Men’s Single Sculls (PR1 M1x)



🥇 Roman Polianskyi 🇺🇦

🥈 Giacomo Perini 🇮🇹

🥉 Benjamin Pritchard 🇬🇧 #WRChamps #WRCHRacice pic.twitter.com/0Bc5LskW9h — World Rowing (@WorldRowing) September 25, 2022

Останню медаль чемпіонату для нашої збірної виборола Ганна Шеремет. Вона фінішувала третьою у жіночих одиночках.

Раніше парагребці Світлана Богуславська та Ярослав Коюда принесли Україні перше "золото" на турнірі. Спортсмени перемогли у змаганнях змішаних парних двійок.

🚩 A-FINAL PR2 Mixed Double Sculls (PR2 Mix2x)



🥇 Svitlana Bohuslavska (b), Iaroslav Koiuda (s) 🇺🇦

🥈 Jolanta Majka (b), Michal Gadowski (s) 🇵🇱

🥉 Perle Bouge (b), Stephane Tardieu (s) 🇫🇷 #WRChamps #WRCHRacice pic.twitter.com/Lerl30vFlO — World Rowing (@WorldRowing) September 24, 2022

Загалом на ЧС-2022 збірна України виграла сім медалей, шість із яких принесли паралімпійці: дві золоті та п’ять бронзових.

Єдину "бронзу" у відкритій категорії здобули Станіслав Ковальов та Ігор Хмара (двійка парна, легка вага).

Зазначимо, що в заїздах взяли участь 900 спортсменів із 65 країн, і це рекорд – ніколи так багато веслярів не збиралося на головному світовому форумі. Всього було розіграно 29 комплектів нагород, з них 14 – в олімпійських дисциплінах.