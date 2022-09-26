МОК стурбований відмовою IBA проводити перевибори президента та зупиненням діяльності Федерації боксу України

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) висловив стурбованість тим, що Міжнародна боксерська асоціація (IBA) на позачерговому конгресі, що пройшов напередодні в Єревані, проголосувала проти необхідності проведення нових виборів для обрання президента, повідомляє рупор олімпійського руху Inside the Games.

"МОК дуже стурбований позачерговим конгресом Міжнародної боксерської асоціації. Турбує той факт, що не було виборів, а лише голосування за те, щоб вибори не проводити, а також той факт, що діяльність Федерації боксу України була припинена незадовго до Конгресу ІВА через спірні причини.

Також непокоять хаотичні обставини процедури голосування. Виконкому МОК доведеться розглянути ситуацію на своєму наступному засіданні", – йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, роботу ФБУ було призупинено на засіданні ради IBA з посиланням на "втручання уряду" на тлі суперечки про керівництво між Володимиром Продивусом та Кирилом Тимошенком.

Додамо, що рішення не проводити повторні вибори президента IBA, залишивши росіянина Умара Кремльова на посаді голови світового керівного органу, поставило під сумнів майбутнє боксу на Олімпійських іграх.