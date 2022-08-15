Україна виграла перше "золото" Мультиспортивного Євро-2022

Переможцями в параакадемічному веслуванні стали Світлана Богуславська та Ярослав Коюда.

У Мюнхені триває Мультинаціональний чемпіонат Європи-2022.

У фінальному запливі в параакадемічному веслуванні в парному міксті перемогу святкував український дует Світлана Богуславська/Ярослав Коюда – 8.53.72.

Друге місце в запливі посіла збірна Франції – 8.57.95, а трійку найкращих замкнули представники Польщі – 9.02.88.

Зазначимо, що це "золото" стало першим для української команди на цьому турнірі.

Мультинаціональний чемпіонат Європи-2022 проходить у категоріях: легка атлетика, велоспорт, скелелазіння, пляжний волейбол, гімнастика, настільний теніс, веслування на байдарках та каное, академічне веслування та тріатлон.

Чемпіонат триватиме до 21 серпня.