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Іспанія підтримає Україну у колективній заявці на ЧС-2030

Що скаже Португалія?

Іспанія підтримає Україну у колективній заявці на ЧС-2030
Фото: EFE/EPA

Прессекретар уряду Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що держава не проти участі України у спільній заявці з Португалією на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу.

"Звісно, уряд Іспанії підтримав би включення України до нашої іберійської заявки. І не просто так: завжди добре, коли можна поєднати спорт і мир", – цитує Родрігес ESPN.

Раніше The Times опублікував інформацію про можливість подання заявки Іспанії, Португалії та України на право прийняти мундіаль у 2030 році.

На думку фахівців, ця заявка вважається фаворитом, проте має сильного конкурента – мультиінтернаціональну заявку Греції, Саудівської Аравії та Єгипту.

Зі свого боку УЄФА наполягає, щоб ЧС-2030 було проведено виключно Європою.

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