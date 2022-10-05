Іспанія підтримає Україну у колективній заявці на ЧС-2030

Прессекретар уряду Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що держава не проти участі України у спільній заявці з Португалією на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу.

"Звісно, уряд Іспанії підтримав би включення України до нашої іберійської заявки. І не просто так: завжди добре, коли можна поєднати спорт і мир", – цитує Родрігес ESPN.

Раніше The Times опублікував інформацію про можливість подання заявки Іспанії, Португалії та України на право прийняти мундіаль у 2030 році.

На думку фахівців, ця заявка вважається фаворитом, проте має сильного конкурента – мультиінтернаціональну заявку Греції, Саудівської Аравії та Єгипту.

Зі свого боку УЄФА наполягає, щоб ЧС-2030 було проведено виключно Європою.