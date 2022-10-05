Міжнародна федерація бобслею та скелетону продовжує виплачувати Росії призові

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) виплатила Федерації бобслею Росії (ФБР) призові за олімпійський сезон.

"Ми вирішили питання із отриманням призових за виступи на Кубку світу минулого сезону. Але залишається ситуація із сумою, замороженою IBSF, за призові у попередньому сезоні.

За минулий сезон гроші від IBSF прийшли, зараз нам потрібно оформити все це юридично, і в найближчі два тижні, я думаю, спортсмени їх отримають", – цитує президента ФБР Анатолія Пегова xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, IBSF виплачує призові за місця у першій десятці загального заліку Кубка світу та за високі місця, зайняті на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, російських спортсменів за рішенням IBSF тимчасово позбавлено права виступати на зарубіжних стартах.