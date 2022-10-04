На чемпіонаті світу з фіт-модель, який відбувся у Вільнюсі, національна команда нашої країни здобула чотири золоті, три срібні та три бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт Національної федерації бодібілдингу.

"Золото": Наталія Черевична (фіт-модель до 160 см), Анастасія Тереховська (фіт-модель до 168 см), Катерина Миронюк (фіт-модель +172 см та абсолютна категорія фіт-модель). Фото: fbbu.com.ua Катерина Миронюк - абсолютна чемпіонка світу IFBB з фіт-модель Фото: fbbu.com.ua Анастасія Тереховська

Наталія Черевична (фіт-модель до 160 см), Анастасія Тереховська (фіт-модель до 168 см), Катерина Миронюк (фіт-модель +172 см та абсолютна категорія фіт-модель). "Срібло": Дарина Максименко (жінки-новачки фіт-модель відкрита ростова категорія та фіт-модель до 168 см), Марина Полапа (фіт-модель до 172 см).

Дарина Максименко (жінки-новачки фіт-модель відкрита ростова категорія та фіт-модель до 168 см), Марина Полапа (фіт-модель до 172 см). "Бронза": Анна Тунік (жінки-новачки фіт-модель відкрита ростова категорія), Каріна Ніколаєва (фіт-модель до 164 см), Інна Хімінець (фіт-модель +172 см). Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У підсумку збірна України посіла друге місце у командному заліку, набравши 51 бал.

На першому місці – спортсменки команди-господарки чемпіонату – Литви – 71 бал. Збірна Естонії – третя – 29 балів.

Всього у першості брали участь спортсменки з восьми країн.