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Збірна України з фітнесу здобула 10 медалей на чемпіонаті світу, з них чотири – золоті

Першість пройшла у столиці Литви.

Збірна України з фітнесу здобула 10 медалей на чемпіонаті світу, з них чотири – золоті
Катерина Миронюк - абсолютна чемпіонка світу IFBB з фіт-модель
Фото: fbbu.com.ua

На чемпіонаті світу з фіт-модель, який відбувся у Вільнюсі, національна команда нашої країни здобула чотири золоті, три срібні та три бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт Національної федерації бодібілдингу.

  • "Золото": Наталія Черевична (фіт-модель до 160 см), Анастасія Тереховська (фіт-модель до 168 см), Катерина Миронюк (фіт-модель +172 см та абсолютна категорія фіт-модель).
    Катерина Миронюк - абсолютна чемпіонка світу IFBB з фіт-модель
    Фото: fbbu.com.ua
    Катерина Миронюк - абсолютна чемпіонка світу IFBB з фіт-модель
    Анастасія Тереховська
    Фото: fbbu.com.ua
    Анастасія Тереховська
  • "Срібло": Дарина Максименко (жінки-новачки фіт-модель відкрита ростова категорія та фіт-модель до 168 см), Марина Полапа (фіт-модель до 172 см).
  • "Бронза": Анна Тунік (жінки-новачки фіт-модель відкрита ростова категорія), Каріна Ніколаєва (фіт-модель до 164 см), Інна Хімінець (фіт-модель +172 см).

У підсумку збірна України посіла друге місце у командному заліку, набравши 51 бал.

На першому місці – спортсменки команди-господарки чемпіонату – Литви – 71 бал. Збірна Естонії – третя – 29 балів.

Всього у першості брали участь спортсменки з восьми країн.

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