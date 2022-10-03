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Лунін у своєму дебютному матчі сезону став найгіршим гравцем "Реалу"

"Бланкос" вперше втратив очки у поточному чемпіонаті.

Лунін у своєму дебютному матчі сезону став найгіршим гравцем "Реалу"
Андрій Лунін
Фото: EPA/UPG

У межах сьомого туру Ла Ліги чемпіон та поточний лідер "Реал" несподівано вдома розписав мирову з "Осасуною" – 1:1.

Через травму першого номера Тібо Куртуа ворота "бланкос" вперше у сезоні захищав Андрій Лунін.

Зазначимо, дебют українця не дуже вразив статистичні портали SofaScore та Whoscored, які виставили Луніну найнижчий бал у складі мадридської команди.

SofaScore поставив українцю 6,4 бала. Аналогічну оцінку має лише Давид Гарсія, який отримав у складі гостей червону картку.

WhoScored оцінив перформанс українця ще нижчою відміткою – 5,9.

Додамо, що цією осічкою "Реала" скористалася "Барселона", яка за рахунок мінімальної перемоги на Балеарських островах над "Мальоркою" (1:0) зуміла наздогнати команду Карло Анчелотті.

У чемпіонаті – двовладдя.

Огляд матчу "Реал" – "Осасуна".

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