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Після блискучого старту в АПЛ у матчі проти "Ліверпуля" екснаставник "Шахтаря" заявив, що всі його думки з українцями

Роберто Де Дзербі у вересні очолив "Брайтон".

Після блискучого старту в АПЛ у матчі проти "Ліверпуля" екснаставник "Шахтаря" заявив, що всі його думки з українцями
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

У рамках 9-го туру Англійської прем'єр-ліги "Брайтон" у перестрілці з "Ліверпулем" виборов сенсаційну нічию на "Енфілді" – 3:3.

Причому господарі під час матчу програвали 0:2, але зуміли вийти вперед – 3:2. Проте останнє слово було за "чайками", у складі йоких хеттриком відзначився Леандро Троссар.

Зазначимо, це був дебютний матч Роберта Де Дзербі біля керма "Брайтона".

Після матчу екснаставник "Шахтаря" був надемоційним.

"Я просто думаю про те, що сталося кілька місяців тому і про те, де я був у лютому. Був упевнений, що ми зможемо провести дуже добрий матч проти "Ліверпуля".

Дуже пишаюся бути головним тренером "Брайтона". Але мої думки досі з "Шахтарем" та всіма українцями", - цетує италійця пресслужба "Брайтона".

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Брайтон".

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