Україну позбавили права проведення чоловічого Євроволею-2023

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник повідомив, що Україна не буде однієї з країн-господарок чоловічого чемпіонату Європи-2023 з волейболу.

Змагання замість України прийматиме Ізраїль. Відповідно, чотирма країнами-господарками стануть Італія, Північна Македонія, Болгарія та Ізраїль. Турнір відбудеться з 28 серпня до 16 вересня 2023 року.

Однак збірна України все одно гратиме у фінальній частині Євроволею-2023, хоча і не змагалася у кваліфікації.

"Те, що нас позбавили статусу господарів чемпіонату Європи, це зрозуміло, бо це фінальна частина, а в нас ще триває війна. Якщо навіть уявити, що вона завтра закінчиться, то навряд чи ми готові будемо приймати, адже не всі захочуть до нас приїхати.

Державі буде не до залів, я так думаю", – цитує Мельника volleyball.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"А те, що ми отримали взамін – це участь у фінальній частині Євро-2023. Ми не брали участь у кваліфікації, а вона вже закінчилась.

Я не знаю, як це буде, бо вони мені ще раніше натякали на це. Але запевнили, щоб ми не переживали, адже дадуть місце у фінальній частині. Напевне, дадуть вайлд-кард. Бо без відбору ми не мали б там бути, адже на останньому Євро ми були 13, а проходить лише автоматично лише вісімка", – уточнює президент ФВУ.

Нагадаємо, голову ФВУ вперше в історії обрано президентом EEVZA.