Менеджер Усика назвав місяць запланованого бою з Ф’юрі за абсолютну корону

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас заявив, що його підопічний хоче провести об’єднавчий поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) у лютому 2023 року.

"Усик мотивований, готовий провести великий бій. Сподіваюся, що в лютому ми вийдемо на ринг із Тайсоном Ф’юрі. Це наш план – провести цю велику уніфікацію, історичний поєдинок", – сказав Клімас в інтерв’ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

При цьому 57-річний американець наголосив на непостійності у рішеннях Ф’юрі.

"Ф’юрі хитало з боку в бік протягом усієї кар’єри, а не тільки минулого тижня. Він непередбачуваний. Ніколи невідомо, що він робитиме. То він іде на пенсію, то повертається, то хоче битися з Усиком, то з Джошуа, а тепер з’явився ще й Мануель Чарр. Я не знаю, що відбувається. Цей хлопець на своїй хвилі", – додав менеджер.

Раніше Клімас заявив, що "за Ф’юрі бігати не будемо. У Сашка – три пояси, а в нього – один".