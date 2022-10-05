Українка Таран стала чемпіонкою Європи-2022 з боксу серед юніорок

На чемпіонаті Європи-2022 з боксу серед юніорів, що проходить в італійському Монтезільвано, українка Анастасія Таран здобула золоту медаль.

У фінальному поєдинку вагової категорії до 75 кг Анастасія перемогла ірландку Мері Макдонах.

Усі п’ять суддів виставили оцінки 29:28, причому чотири з них віддали перевагу українці.

Зазначимо, що це вже другий тріумф українки у кар’єрі на чемпіонатах Європи.

Додамо, що збірна України все ж таки залишилася на континентальній першості. Нагадаємо, нашу команду змусили виступати під нейтральним прапором.