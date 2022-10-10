Україна здобула бронзову медаль на Кубку Європи з фехтування

В Італії закінчився Кубок Європи з фехтування серед клубних команд з усіх видів, окрім чоловічої шпаги, повідомляє Telegram-канал ukrsportbase.

За підсумками турніру українські шаблісти у складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа, Богдана Платонова та Олексія Стаценка стали бронзовими призерами. У втішному фіналі українці взяли гору над клубом з Італії C.S. Esercito – 45:32.

Щодо інших українських команд, то за крок від п’єдесталу зупинилися рапіристи: Андрій Погребняк, Данило Гойда, Богдан Пнівчук та Андрій Щерба програли у поєдинку за "бронзу" італійцям.

П’ятий результат показали рапіристки (Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Катерина Буденко) та шаблістки (Юлія Бакастова, Олена Кровацька, Софія Головкіна, Валерія Моренець-Кубанська).

Лідер збірної України Ольга Харлан не виступала за команду через травму.

Команда шпагісток у складі Влади Харкової, Фейбі Бежури, Інни Бровко та Юлії Свистиль фінішувала сьомою.