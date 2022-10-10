Луческу поскаржився на календар перед матчем УПЛ із "Шахтарем"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував велику перемогу проти "Руху" (3:0) у рамках 6-го туру УПЛ, а також майбутній поєдинок чемпіонату проти "Шахтаря".

"Я радий, що хлопці правильно відреагували, виклалися та здобули перемогу. Думаю, ми увійдемо до свого ритму, але треба потерпіти.

Ці дороги, перельоти, складні переїзди. З одного готелю до іншого, з одного поля на інше. Нам потрібно повернути впевненість у собі, тому що останні ігри ми грали дещо скуто, припускалися індивідуальних помилок. Але перший гол додав впевненості, а після цього ми контролювали матч", - цитує Луческу "ПроФутбол". Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Гра із "Шахтарем"? Важливий матч незалежно від умов. Буде тяжко, бо у четвер гра, а потім у п'ятницю треба повертатися до Львова. У суперника більше днів на відновлення, ми маємо лише суботу.

Але виправдань для таких матчів не буде і шкода, що глядачів не буде. Упевнений, якби була можливість, то був би повний стадіон", - нарік коуч "Динамо".

Додамо, "українське класико" відбудеться у неділю, 16 жовтня, на "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17.00.

Нагадаємо, Луческу наздогнав друге місце за кількістю ігор у єврокубках.