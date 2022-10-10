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Спортивний директор МОКу зустрівся з українськими дзюдоїстами на ЧС

Кіт Макконнелл підтримав українських спортсменів.

Спортивний директор МОКу зустрівся з українськими дзюдоїстами на ЧС
Фото: НОК

Спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету Кіт Макконнелл під час візиту на чемпіонат світу з дзюдо приділив особливу увагу збірній України.

"Сьогодні я особливо радий зустрітися з українською командою. З початку російського вторгнення та збройного конфлікту ми працювали з НОКами та міжнародними федераціями, щоби спортсмени могли мати максимальну підтримку", – цитує спортивного функціонера xsport.ua.

"Навіть якщо спортсмени можуть тренуватися за межами країни, всі вони мають сім'ї вдома, тому не буває нічого ідеального, але ми можемо запропонувати безпеку та місце для тренувань.

На жаль, ми не можемо вирішити все. У цьому сенсі те, що робила IJF, дуже потрібне. Я вважаю, що це і є основним змістом міжнародного спорту", – зазначив Макконнелл.

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