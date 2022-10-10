7000-й поєдинок у найвищому дивізіоні за часи незалежності.

Поєдинок шостого туру УПЛ в Ужгороді між "Дніпром-1" та "Зорею" (3:0) виявився суперювілейним – 7000-м за рахунком в історії чемпіонатів України, інформує sport.ua.

Фото: "Дніпро-1" Артем Довбик

Зазначимо, що всі три голи – на рахунку Артема Довбика, для якого цей хет-трик є дебютним у чемпіонатах України.

Загалом гравець збірної України забив в УПЛ 30 голів: 25 – за "Дніпро-1" та п’ять – за "Дніпро".

До речі, найбільшу кількість ігор в УПЛ провели гранди: "Шахтар" – 910 та "Динамо" – 909.

На рахунку "Карпат" – 791 гра, "Дніпра" – 765, "Ворскли" – 756 та "Чорноморця" – 739.