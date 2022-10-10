Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСпорт

"Дніпро-1" та "Зоря" провели історичний матч у чемпіонатах України

7000-й поєдинок у найвищому дивізіоні за часи незалежності.

"Дніпро-1" та "Зоря" провели історичний матч у чемпіонатах України
Фото: "Дніпро-1"

Поєдинок шостого туру УПЛ в Ужгороді між "Дніпром-1" та "Зорею" (3:0) виявився суперювілейним – 7000-м за рахунком в історії чемпіонатів України, інформує sport.ua.

Артем Довбик
Фото: "Дніпро-1"
Артем Довбик

Зазначимо, що всі три голи – на рахунку Артема Довбика, для якого цей хет-трик є дебютним у чемпіонатах України. 

Загалом гравець збірної України забив в УПЛ 30 голів: 25 – за "Дніпро-1" та п’ять – за "Дніпро".

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Зоря".

До речі, найбільшу кількість ігор в УПЛ провели гранди: "Шахтар" – 910 та "Динамо" – 909.

На рахунку "Карпат" – 791 гра, "Дніпра" – 765, "Ворскли" – 756 та "Чорноморця" – 739.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також