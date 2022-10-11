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Легенда чеського хокею заявив, що НХЛ більше не раді в Чехії через позицію ліги щодо росіян

Домінік Гашек розкритикував керівництво НХЛ.

Легенда чеського хокею заявив, що НХЛ більше не раді в Чехії через позицію ліги щодо росіян
Домінік Гашек
Фото: profimedia.cz

Легендарний чеський хокейний голкіпер, дворазовий володар Кубка Стенлі у складі "Детройт Ред Уінгз", олімпійський чемпіон Нагано-1998 Домінік Гашек розкритикував позицію НХЛ через допуск росіян до матчів ліги, що відбулися в Празі.

"На вихідних у Празі відбулися два матчі НХЛ. Керівництво НХЛ не виявило поваги до позиції нашого МЗС щодо заклику не допускати російських гравців до цих матчів. Поки нинішнє керівництво НХЛ не піде у відставку, а нове не вибачиться перед нашою країною, НХЛ більше не раді в Чехії", – заявив Гашек.

Раніше "Домінатор" запропонував саджати співвітчизників у в’язницю на 15 років за гру в РФ.

Зазначимо, Гашек у сезоні 2010/2011 захищав ворота московського "Спартака", що виступає у Континентальній хокейній лізі.

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