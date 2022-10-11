Легенда чеського хокею заявив, що НХЛ більше не раді в Чехії через позицію ліги щодо росіян

Легендарний чеський хокейний голкіпер, дворазовий володар Кубка Стенлі у складі "Детройт Ред Уінгз", олімпійський чемпіон Нагано-1998 Домінік Гашек розкритикував позицію НХЛ через допуск росіян до матчів ліги, що відбулися в Празі.

"На вихідних у Празі відбулися два матчі НХЛ. Керівництво НХЛ не виявило поваги до позиції нашого МЗС щодо заклику не допускати російських гравців до цих матчів. Поки нинішнє керівництво НХЛ не піде у відставку, а нове не вибачиться перед нашою країною, НХЛ більше не раді в Чехії", – заявив Гашек.

During the weekend 2 @NHL games were played in Prague. The leadership of the NHL did not respect the position of our MFA that Russian players should not play. Until the current leaders of the NHL resign and the new apologize to our country, the NHL is no longer welcome in the ČR — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 10, 2022

Раніше "Домінатор" запропонував саджати співвітчизників у в’язницю на 15 років за гру в РФ.

Зазначимо, Гашек у сезоні 2010/2011 захищав ворота московського "Спартака", що виступає у Континентальній хокейній лізі.