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Перед матчем із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів Анчелотті похвалив Луніна

"У нього є якості чудового воротаря".

Перед матчем із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів Анчелотті похвалив Луніна
Карло Анчелотті
Фото: ФК "Реал"

Напередодні матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" головний тренер "Реала" Карло Анчелотті оцінив перспективи українського голкіпера своєї команди Андрія Луніна.

"Я розмовляю з ним. У нього все добре. Він молодий і має гарні якості. Ці матчі допомагають йому набратися досвіду та знань, чого йому зараз не вистачає. У нього є якості чудового воротаря.

Він досить сором’язливий. Він не з тих, хто занадто багато говорить. Це нормально, адже все, що відбувається, впливає на нього. Це впливає на всіх.

Ми можемо тільки підтримувати його і, якщо йому щось потрібно, ми завжди поруч, щоб допомогти", – наводить слова Анчелотті пресслужба "бланкос".

Крім того, італійський фахівець поділився думками щодо майбутньої зустрічі з "Шахтарем".

"Гравці повинні добре відновитися, ми оцінимо їхню стомленість. Я виставлю правильний склад, щоб перемогти. У нас є можливість вийти в плей-оф, тому ми хочемо вирішити це питання. Це важливо.

Вихід із групи – перша мета сезону. Що раніше, то краще. Це дасть нам більше енергії для внутрішніх змагань. Але ви повинні пам’ятати, що «Реал» у Лізі чемпіонів не може думати про те, щоб не грати всерйоз. Якщо нам вдасться вийти з групи у вівторок, наступні два матчі ми також гратимемо на перемогу", – акцентував Анчелотті.

Зазначимо, Лунін має зайняти місце у воротах мадридців через травму основного воротаря Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що матч "Шахтар" – "Реал" відбудеться сьогодні у Варшаві. Стартовий свисток ізраїльського арбітра Ореля Грінфельда прозвучить о 22:00 за київським часом.

До речі, Грінфельд уже перетинався з українськими командами в єврокубкових турнірах. "Динамо" у 2020 році за його суддівства перемогло у кваліфікації Ліги чемпіонів нідерландський АЗ АЗ – 2:0. Також у 2016 році "Ворскла" поступилася у відборі Ліги Європи загребській "Локомотиві" (2:3), а "Зоря" програла у групі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Окрім того, Грінфельд обслуговував два матчі збірної України: у 2016 році "синьо-жовті" у товариській зустрічі обіграли Кіпр (1:0), а у 2020-му в поєдинку Ліги націй зазнали поразки від Німеччини (1:2).

Додамо, у день матчу у Варшаві "Шахтар" опублікував фінансову звітність за останній рік.

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