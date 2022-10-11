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"Шахтар" опублікував фінансову звітність за останній рік

Дохід "гірників" склав понад ₴2 мільярда.

"Шахтар" опублікував фінансову звітність за останній рік
Фото: ФК "Шахтар"

У цей день Рінат Ахметов 26 років тому став президентом "Шахтаря", і пресслужба "гірників" опублікувала річну фінансову звітність, що охоплює всю діяльність донецького клубу: головні події сезону, спортивні результати, трансфери і фінанси, інфраструктуру й комунікації, корпоративну соціальну відповідальність та інше.

Доходи:

  • продаж та оренда гравців – 622 000 000 грн;
  • виплати від УЄФА та ФІФА – 1 164 000 000 грн;
  • комерційна діяльність – 392 000 000 грн;
  • разом – 2 млрд 178 000 грн.

Податки:

  • за сезон 2021/22 до бюджетів усіх рівнів сплачено 421 983 000 гривень податків.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 за київським часом "Шахтар" зіграє з "Реалом" у межах четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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