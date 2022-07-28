Легендарний чеський хокеїст запропонував саджати співвітчизників у в'язницю на 15 років за гру в РФ

Колишній чеський голкіпер, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Нагано-1996 Домінік Гашек виступив із пропозицією уряду своєї країни.

57-річний "Домінатор" вважає, що його колеги по хокейному цеху, які продовжують виступати в Росії, мають понести за це кримінальну відповідальність і сісти у в'язницю на 15 років.

Таким чином Гашек відреагував на трансфер Дмитра Яшкіна, який представляє Чехію на міжнародному рівні, в петербурзький СКА.

"Мені дуже шкода. Робота громадянина Чехії в Російській Федерації є підтримкою російського режиму, війни в Україні, тому є небезпекою для нашої країни та її громадян.

Однак я звинувачую не гравця чи його агента, а уряд та чеський парламент за те, що вони не ухвалили закон, який це забороняє", – цитує Гашека видання Nord News. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Обов'язок чеського уряду – захистити нас від такої поведінки. Наше життя перебуває під загрозою. Не ховайте голову в пісок.

Тому я вважаю, що, наприклад, 15 років в'язниці за роботу у ворожій РФ дуже допомогли б. Це, безперечно, посилить захист для нас і наших союзників і, можливо, врятує багато життів", – переконаний ексхокеїст.