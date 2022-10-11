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УЄФА назначив символічний штраф за скандальний банер фанатів "Селтіка" в матчі проти "Шахтаря"

15 000 євро – сміховинна сума для шотландського гранда.

УЄФА назначив символічний штраф за скандальний банер фанатів "Селтіка" в матчі проти "Шахтаря"
Фото: УЕФА

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс вердикт у справі, відкритій на шотландський "Селтік" через скандальний банер, розміщений фанатами цієї команди на матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" (1:1) на адресу покійної королеви Великої Британії Єлизавети II.

У результаті "Селтік" був оштрафований на 15 000 євро, повідомляє the42.ie.

Нагадаємо, фани номінальних гостей на трибунах Стадіону Війська Польського вивісили нецензурний щодо британської корони банер.

Фото: EPA/UPG

Британські телевізійники навіть були змушені у прямому ефірі вибачитися за демонстрацію образливих банерів лише через кілька днів після того, як Її Величність королева Єлизавета II померла у віці 96 років.

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