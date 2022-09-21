Норвегія буде бойкотувати конгрес FIG через участь російських і білоруських делегатів

Федерація гімнастики Норвегії буде бойкотувати конгрес Міжнародної федерації гімнастики (FIG) в Стамбулі через участь в ньому делегатів з Росії та Білорусі, повідомляє insidethegames.biz.

Генеральний секретар Федерації гімнастики Норвегії Мона Крістіансен раніше заявляла, що норвезькі делегати, ймовірно, приїдуть на конгрес, щоб висловити свій протест проти того, щоб FIG дозволила російським і білоруським офіційним особам взяти у ньому участь. Але тепер було прийнято рішення не їхати взагалі.

Цікаво, що захід мав відбутися 11 – 12 листопада саме в Норвегії, але був перенесений, тому що країна відмовилася приймати росіян і білорусів на гімнастичний конгрес.

Наразі конгрес організують у Туреччині за участю 150 країн.

Нагадаємо, національні федерації Росії та Білорусі не були відсторонені від участі у FIG або Європейській федерації гімнастики. FIG лише заборонила брати участь спортсменам з цих країн у міжнародних турнірах.