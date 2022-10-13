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"Брюгге" без Яремчука і Соболя вперше втративши очки у Лізі чемпіонів, але гарантував собі місце у плей-оф

Бельгійці встояли у Мадриді.

"Брюгге" без Яремчука і Соболя вперше втративши очки у Лізі чемпіонів, але гарантував собі місце у плей-оф
"Брюгге" святкує бронь у плей-оф
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився 4 тур групового етапу Ліги чемпіонів, який визначив квінтет команд, які вже гарантували собі вихід у плей-оф турніру.

Серед них виявився і "Брюгге" українців Романа Яремчука і Едуарда Соболя.

Це стало можливим після того, як бельгійський клуб вистояв у Мадриді проти "Атлетіко" – 0:0.

Зазначимо, що останні 10 хвилин матчу гості догравали в меншості, а українці на поле "Ванда Метрополітано" не вийшли, просидівши весь поєдинок "на лавці".

Варто зазначити, що "Брюгге" - єдина команда в пелотоні ЛЧ, ворота якої залишаються "сухими".

У паралельній зустрічі групи В "Порто" в Леверкузені розтрощив "Баєр" - 3:0.

Додамо, що окрім "Брюгге" до 1/8 фіналу ЛЧ вийшли також "Наполі", "Реал", "Манчестер Сіті" та "Баварія".

Огляд матчу "Атлетіко" - "Брюгге".

Огляд матчу "Баєр" - "Порто".

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