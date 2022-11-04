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"Дніпро-1" програв АЗ і залишився на другому місці у групі Ліги конференцій УЄФА

Дніпряни поступилися і у другій очній зустрічі нідерландцям.

"Дніпро-1" програв АЗ і залишився на другому місці у групі Ліги конференцій УЄФА

У заключному 6-му турі групового етапу Ліги конференцій УЄФА "Дніпро-1" на виїзді грав проти АЗ Алкмар і поступився – 1:2.

Від підсумку поєдинку в Нідерландах залежав розподіл першого-другого місця групи Е.

Перший тайм завершився внічию – 1:1. На гол Йєнса Одгаарда (8-а хвилина) гості відповіли черговим голом у цьому турнірі свого найкращого бомбардира Артема Довбика (40-а).

Перемогу господарям на 87-й хвилині приніс точний удар Вангеліса Павлідіса, який вийшов у другому таймі на заміну.

"Дніпро-1" вийшов у плей-оф турніру з другого місця.

Огляд матчу АЗ - "Дніпро-1".

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