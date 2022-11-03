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"Прометей" програв "Ховентуду" у матчі Єврокубка

Український клуб зазнав другої поразки у турнірі.

"Прометей" програв "Ховентуду" у матчі Єврокубка
"Прометей"
Фото: prometeybc.com/ua

У четвертому турі групового етапу Єврокубка "Прометей" грав проти іспанського "Ховентуда Бадалона" і програв – 77:82 (18:23, 22:17, 8:25, 29:17).

Підопічні Ронена Гінзбурга відверто провалили третю чверть, програвши із різницею у 17 очок.

Спурт у заключній 12-хвилинці дозволив лише скоротити відставання у рахунку.

"Прометей" зазнав другої поразки у чотирьох турах Єврокубка і посідає восьме місце групи А.

У наступному матчі українці зустрінуться із явним аутсайдером "Цедевіта Олімпія" (Словенія), який програв усі свої ігри. 

Зустріч відбудеться 22 листопада.

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