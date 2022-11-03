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"Лейпциг" опустив "Шахтар" із небес на землю

"Гірники" нищівно вилетіли до Ліги Європи.

"Лейпциг" опустив "Шахтар" із небес на землю
Фото: EPA/UPG

”Шахтар” та РБ “Лейпциг” у очному протистоянні у Варшаві визначали другого учасника плей-оф Ліги чемпіонів від групи F (першим стал "Реал").

Східнонімецький клуб перебував у більш привілейованому турнірному становищі, тому що йому для виходу в 1/8 фіналу було достатньо зіграти внічию, і команда Марко Розе досягла потрібного результату. До того ж, зробила вона це яскраво, здобувши переконливу перемогу – 4:0.

"Бики" вдало розпочали зустріч і вже у дебюті зусиллями Крістофера Нкунку відкрили рахунок.

Після пропущеного голу посилення атакуючої активності з боку "гірників" ми не побачили. Гра в нападі у підопічних Ігора Йовічевіча абсолютно не клеїлася. Гравці "Шахтаря" вкрай рідко доводили справу до ударів і не створювали небезпечні моменти.

Старт другої 45-хвилинки знову став бентежним для українського клубу. На 50-й хвилині Андре Сілва подвоїв перевагу німецького клубу, а на 62-й Домінік Собослаї – потроїв.

Вишенькою на торті став автогол Валерія Бондаря (68-а).

"Шахтар" провалив вирішальний матч на груповій стадії ЛЧ та фінішували третім у квартеті F, і продовжить свою єврокубкову кампанію у плей-оф Ліги Європи.

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