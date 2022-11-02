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Жіноча збірна України з гандболу вдало стартувала у відборі на Чемпіонат світу-2023

Наші дівчата взяли гору над Люксембургом.

Жіноча збірна України з гандболу вдало стартувала у відборі на Чемпіонат світу-2023
Фото: ФГУ

У рамках стартового туру відбіркового турніру "Скандинавського" чемпіонату світу-2023 з гандболу, який приймуть Данія, Норвегія та Швеція, жіноча збірна України зустрічалася з національною командою Люксембургу та здобула беззаперечну перемогу – 36:13.

Найкращою гандболісткою матчу стала Євгенія Левченко, яка записала на свій рахунок 8 голів.

Вже сьогодні пройде матч-відповідь. Переможець протистояння пройде у другий раунд відбору, де розіграють путівки на Мундіаль.

Однак ні в кого немає сумнівів, що їм стануть підопічні Віталія Андронова – надто нерівні сили суперниць.

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