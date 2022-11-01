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Голову Міжнародної федерації спортивної стрільби звинуватили у допомозі ВПК Росії

Володимира Лісіна звинуватили у постачанні сталі для російської ядерної програми.

Голову Міжнародної федерації спортивної стрільби звинуватили у допомозі ВПК Росії
Володимир Лісін

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав запровадити санкції щодо президента Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) Володимира Лісіна після того, як він був пов'язаний із російською ядерною програмою, повідомляє insidethegames.biz.

Співголова Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) Стів Коен назвав Лісіна, найбагатшу людину Росії, "одним із гаманців диктатора Володимира Путіна".

Конгресмен від штату Теннессі заявив у листі держсекретарю США, що Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК), головою та мажоритарним акціонером якого є Лісін, відіграє ключову роль у війні Росії проти України.

Розслідування, проведене журналістами RFE/RL у Чехії минулого місяця, показало, що вони виявили зв'язки між Лісіним та російською військовою промисловістю.

За даними неурядової організації, яка відстежує російські держконтракти, одна з компаній 66-річного російського бізнесмена співпрацювала з державним інститутом, який займається розробкою ядерної зброї.

Додамо, що на відміну від багатьох бізнісменів, які мають політичні зв'язки, російських промисловців, Лісін та його компанії не потрапили під санкції США, ЄС, Великобританії або навіть України.

Поки що тільки Австралія ввела економічні санкції проти Лісіна.

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