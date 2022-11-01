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Миколенко потрапив до команди туру АПЛ за версією WhoScored

"Іриски" зуміли здобути нічию на полі "Фулгема".

У рамках 14-го туру Англійської прем'єр-ліги "Евертон" Віталія Міколенка зіграв у Лондоні внічию з "Фулгемом" – 0:0.

У тому, що "іриски" не пропустили на "Кревен Котедж" є чимала заслуга і українця, який за матч успішно здійснив 100% спроб відбору, зробив 5 виносів, 2 перехоплення та 1 ключову передачу, за що отримав від авторитетного порталу WhoScored оцінку 7,75 .

Це дозволило Миколенко потрапити до команди туру.

Зазначимо, що по 30% від кількості польових гравців у збірній туру складають футболісти "Манчестер Юнайтед" та "Арсеналу".

До речі, за "дачників" увесь поєдинок відіграв колишній гравець "Шахтаря" Вілліан.

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