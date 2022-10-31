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Ломаченко прокоментував перемогу над Ортісом

Бій вийшов видовищним.

У ніч на 30 жовтня у Нью-Йорку на легендарній арені "Меддісон Сквер Гарден" колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченком (16-2, 11 КО) зустрівся з непереможним до того амеріканцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 KO).

Бій вийшов дуже яскравим, безкомпромісним і більш-менш рівним, і завершився перемогою українця – всі судді віддали Василю перемогу: 115-113, 116-112, 117-111.

Після бою прямо в ринзі Ломаченко розповів, як він почуває себе повернувшись до рингу після останніх 8 важких місяців життя.

"Я радий повернутися до рингу, дякую всім за підтримку: вболівальникам, дякую Богу, команді, батьку. Я казав ще до нашого поєдинку, що Ортіс - топ-боксер. Моя наступна ціль - чотири пояси", - заявив Лома.

Нагадаємо, що абсолютним чемпіоном в легкій вазі є співвітчизник Ортіса Девін Хейні, на бій з яким і натікав Василь.

Крім того, Ломаченко написав кілька рядків 

в своєму Instagram.

Статистика поєдинку:

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