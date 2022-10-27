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"Прометей" здобув другу перемогу в Єврокубку, обігравши "Бурсаспор"

Матч відбувся у Ризі.

"Прометей" здобув другу перемогу в Єврокубку, обігравши "Бурсаспор"
Фото: prometeybc.com/ua

У рамках третього туру групового етапу Єврокубку "Прометей" в якості номінального господаря приймав у Ризі турецький Бурсаспор і здобув нелегку перемогу - 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22).

Підопічні Ронена Гінзбурга не віддали супернику жодної чверті, вигравши перші три і звівши останню до нічийного результату.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 28-річний пуерториканський захисник Прометея Джіан Клавелл, на рахунку якого 26 очок, 3 підбирання та 2 передачі.

Ця перемога дозволила українцям наздогнати у таблиці турецький клуб – тепер команди з чотирма очками ділять у турнірній таблиці группи А друге-п’яте місце разом з наступним суперником українців іспанським клубом "Ховентут Бадалона".

Матч між цими командами відбудеться 2 листопада.

А лідером являється французький "Бурк", який здобув три перемоги.

Нагадаємо, "Прометей" з перемоги стартував у Єврокубку, обіграв "Літкабеліс" - 82:71. У другому турі український клуб зазнав нищівної поразки від "Брешії" - 70:104.

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