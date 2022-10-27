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Президент Міжнародної федерації гімнастики виступив за допуск росіян до Конгресу

Не всі міжнародні федерації дослухалися президента МОК.

Президент Міжнародної федерації гімнастики виступив за допуск росіян до Конгресу
Морінарі Ватанабе
Фото: EPA/UPG

Президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе виступив на захист спірного рішення дозволити російським та білоруським делегатам бути присутніми на Конгресі організації, наполягаючи на тому, щоб члени "прислухалися до їхньої думки».

"Коли вас обирають членом міжнародної організації, ваше становище не пов'язане з країною вашого походження. По суті ви знаходитесь в нейтральній позиції. Якщо ця базова політика не дотримується, міжнародні організації не неспроможні існувати.

Саме тому ні ООН, ні МОК не виключили Росію та Білорусь. Насамперед міжнародні організації повинні докладати зусиль для збереження, а не припинення відносин з Росією та Білоруссю", - цитує японського чиновника insidethegames.

"Вважаю, що у FIG мають прислухатися до їхньої думки. Після війни ми всі маємо знову стати однією командою. Інакше ми не зможемо створити світле майбутнє", – упевнений Ватанаба.

Додамо, що Нідерланди стала останньою країною, яка бойкотувала щорічні збори організації. Раніше це оголосили Україна, Польща, Естонія, Норвегія, Литва та Італія.

Усі сім національних федерацій послалися на участь російських та білоруських офіційних осіб як причину своєї відмови.

Нагадаємо, тиждень тому на генасамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів глава МОК Томас Бах заявив, що рекомендації міжнародним федераціям не допускати до своїх змагань спортсменів із Росії та Білорусії досі актуальні.

Зазначимо, Конгрес FIG має відбутися з 11 по 12 листопада у Стамбулі, Туреччина.

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