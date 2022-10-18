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Розширився список країн, які бойкотують конгрес FIG через присутність росіян

Нідерланди стали 7-ю країною, яка відмовилася відвідати Туреччину.

Розширився список країн, які бойкотують конгрес FIG через присутність росіян
Фото: insidethegames

Нідерландська асоціація гімнастики приєдналася до своїх колег з України, Польщі, Естонії, Норвегії, Литви та Італії і стала 7-ю національною федерацією, що відмовилася від участі в конгресі Міжнародної федерації гімнастики (FIG), який відбудеться 11-12 листопада в Стамбулі, повідомляє Inside The Games.

Нідерланди ухвалили це рішення через допуск до конгресу представників Росії та Білорусі.

"Наше рішення було викликане тим, що російські та білоруські делегати ще мають можливість зареєструватися для участі в конгресі. Ми підтримуємо позицію європейської гімнастики, яка одноголосно відмовилася від спілкування з російською та білоруською федераціями гімнастики, оскільки триває жорстока, геноцидна війна Росії в Україні.

Поки Росія продовжує цю війну, неможливо залучати російських спортсменів та офіційних осіб у міжнародний спорт. Ми сподіваємося, що ця війна закінчиться якнайшвидше і ми всі зможемо мирно стати частиною олімпійської спільноти", - заявила президент Нідерландської асоціації гімнастики Моніка Кемпфф.

Нагадаємо, дев'ять країн не підтримали допуск Росії до Генасамблеї олімпійських комітетів.

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