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Багатскіс продовжив контракт зі збірною України з баскетболу

Айнарс залишається на чолі "синьо-жовтих".

Багатскіс продовжив контракт зі збірною України з баскетболу
Айнарс Багатскіс
Фото: fbu.ua

Федерація баскетболу України пролонгувала угоду з наставником чоловічої збірної Айнарсом Багатскісом, повідомляє Sportarena.com.

Чинний контракт пов’язує латвійського фахівця та ФБУ до завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Національну команду України Багатскіс очолив у 2019 році. Цього літа "синьо-жовті" дійшли до 1/8 фіналу Євробаскету-2022.

У відборі на ЧС Україна змогла виграти лише один із шести матчів і майже припинила боротьбу за місце на ЧС-2023.

11 листопада команда Багатскіса зіграє з Нідерландами. 14 листопада наша збірна гратиме з Іспанією. Ці два матчі – заключні для України у 2022 році.

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