Багатскіс продовжив контракт зі збірною України з баскетболу

Федерація баскетболу України пролонгувала угоду з наставником чоловічої збірної Айнарсом Багатскісом, повідомляє Sportarena.com.

Чинний контракт пов’язує латвійського фахівця та ФБУ до завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Національну команду України Багатскіс очолив у 2019 році. Цього літа "синьо-жовті" дійшли до 1/8 фіналу Євробаскету-2022. Підписуйтесь на наш Youtube канал

У відборі на ЧС Україна змогла виграти лише один із шести матчів і майже припинила боротьбу за місце на ЧС-2023.

11 листопада команда Багатскіса зіграє з Нідерландами. 14 листопада наша збірна гратиме з Іспанією. Ці два матчі – заключні для України у 2022 році.