"Дніпро-1" продовжив свою переможну серію в Українській прем'єр-лізі.
У рамках 7-го туру підопічні Олександра Кучера у Львові на стадіоні "Україна" зустрічалися з "Рухом" та здобули надважку перемогу – 3:2.
Зазначимо, що переможний гол дніпряни забили на 90+6 хвилині.
Додамо, що львів'яни з 59-ї хвилини догравали матч удесятьох, а з 78-ї – вдев'ятьох.
Огляд матчу "Рух" - "Дніпро-1".
Після фінального свистка пристрасті на полі не зчухли - почалася масова бійка з нецензурною лайкою, участю в якій не погребували навіть спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков та генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.
Увага, чути ненормативну лексику.
🤦🏻♂️ Массовая драка после матче Рух – Днепр-1. Львовяне доигрывали вдесятером. В «махач» впряглись Красников и Дедышин. pic.twitter.com/MUBpFfICHA— ✨🤡 ФК «ГазМяс» Омск ⚽️✨ (@___gazmyas___) October 16, 2022