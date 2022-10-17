"Дніпро-1" продовжив свою переможну серію в Українській прем'єр-лізі.

У рамках 7-го туру підопічні Олександра Кучера у Львові на стадіоні "Україна" зустрічалися з "Рухом" та здобули надважку перемогу – 3:2.

Зазначимо, що переможний гол дніпряни забили на 90+6 хвилині.

Додамо, що львів'яни з 59-ї хвилини догравали матч удесятьох, а з 78-ї – вдев'ятьох.

Огляд матчу "Рух" - "Дніпро-1".

Після фінального свистка пристрасті на полі не зчухли - почалася масова бійка з нецензурною лайкою, участю в якій не погребували навіть спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков та генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

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